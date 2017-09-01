صادرت بلدية محافظة الخرج متمثلة بادارة الأسواق أكثر من 840 كيلو جراما من الخضروات والفواكة مجهولة المصدر، والتي يتم بيعها على الارصفة في سوق السليمانية، من الباعة الجائلين والمخالفين، وذلك ضمن حملاتها اليومية.
هذا وتم تطبيق الغرامة على ٩ من محلات بيع الفواكة والخضروات لمخالفتها أنظمة البيع .
هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، أن الحملات اليومية للإدارات المخولة والرقابية مستمرة بشكل مكثف خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، حرصا على تطبيق الأنظمة والأشتراطات البلدية على المخالفين.
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