استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الجمعة، الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ والوزراء، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون.
كما استقبل خادم الحرمين قادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل يوم أمس، إلى مشعر منى ليشرف مباشرة على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.وفق “أخبار 24”.
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