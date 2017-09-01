اكتمل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، اليوم الجمعة، واستقروا في أماكنهم المخصصة، في أجواء تفيض بالروحانيات، عقب صعود عرفات وأداء الركن الأعظم للحج والمبيت في مزدلفة.
ويواصل حجاج بيت الله أداء مناسك الحج، حيث رموا جمرة العقبة فقط وهي التي تلي مكة، وذلك اتباعاً للسنة، ثم شرعوا في الحلق أو التقصير للتحلل الأول من الإحرام ثم طافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة، وبعدها نحر الهدي لمن عليه هدي من الحجاج .
ويكمل الحجاج مناسكهم في أيام التشريق الثلاثة إلا من تعجل منهم.وفق “أخبار 24”.
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