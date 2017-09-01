حذر مختصون في التغذية من الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، للوقاية من العديد من الأزمات الصحية التي قد تسببها، خاصة الذين يعانون من بعض الأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية والشرايين.
وأوضح مختصون أن الإفراط في لحوم الضأن له كثير من الأضرار، حيث إن قطعة من لحم الخروف بما يوازي 80 غراماً، تحتوي على 250 سعرة حرارية و20 غراماً من البروتين و20 غراماً من الدهون المشبعة، وهو الأمر الذي يشكل خطراً على مرضى القلب والشرايين.
وأشاروا إلى أن لحم الضأن يشتمل على نسبة عالية من الكوليسترول، وهو مضر خاصة لمرضى تصلب الشرايين.
وقال الدكتور فوزي بالقان، المتخصص بأمراض الغدد في مستشفى “مديكانا” باسطنبول، وفقا لـ”الأناضول”، إن اللحوم تعد من الأغذية التي تتعب الجهاز الهضمي، وأكد على وجوب طهي وتناول اللحوم مع الخضار، بغية تسهيل عملية الهضم والتقليل من الآثار الجانبية للحوم.
ونصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول لحم الخروف لأكثر من 3 أيام متوالية، كما نصحت الطبيبة، إرم أونر، المختصة بمعالجة الأمراض الداخلية، بتناول اللحوم في أوقات الظهيرة، وتفضيل تناول الخضار في وجبة العشاء.
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