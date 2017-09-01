ألقى الشاعر المقدم مشعل الحارثي أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الجمعة)، قصيدة بمناسبة استقبال خادم الحرمين الشريفين للأمراء والعلماء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي وكبار القادة العسكريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وتضمنت القصيدة تهنئة الشاعر لخادم الحرمين الشريفين بالعيد، وتجديد البيعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإشادة بجهوده في الدفاع عن المملكة وقيادة مسيرة التنمية من خلال رؤية 2030.
وفق “أخبار 24”.
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