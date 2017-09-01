ردت هيئة الإعلام المرئي والمسموع على ادعاءات شبكة “بي إن سبورت” الناقلة للأحداث الرياضية، حول ما تردد عن السماح ببيع أجهزة غير مصرحة أو إعطاء ترخيص لقنوات فضائية مخالفة للأنظمة.
وأصدرت الهيئة بياناً للرد على ادعاءات “بي إن سبورت”، أكدت فيه أنه لم يثبت لها وجود أي أجهزة غير مصرحة بكافة منافذ البيع النظامية، كما أنها لم تعط أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة.
وأكدت بأنها تطبق كافة الأنظمة بصرامة وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلتزم بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ الإجراء المناسب في حال تبين لها أي انتهاك للأنظمة بهذا الخصوص وتطبيق العقوبة المنصوص عليها بحق المخالفين.
و عبرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن استغرابها ازاء الاتهامات غير المسؤولة بأن هناك قناة سعودية مصرح لها بمخالفة الأنظمة الدولية، مؤكدة بأنها تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة .وفق “أخبار 24”.
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