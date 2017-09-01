نشر البرازيلي كارلوس إدوردو محترف نادي الهلال صورة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستقرام” وهو برفقة مجموعة من العمالة الآسيوية لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.
وشهدت صورة النجم البرازيلي مع العمالة الآسيوية ردود فعل كبيرة من قبل الجماهير الهلالية بشكل خاص والرياضية بشكل عام، التي أشادت بمبادرة البرازيلي وطالبت النجوم السعوديين بالاقتداء به.
وعلق محترف الفريق الهلالي على صورته وقال:” كنت فقير وساعدتوني كنت جائع واكلتوني كنت أجنبي ورحبتم فيني.. عيد مبارك”.
وقدم إدواردو للعمال عدد من الهديا والطعام وهنائهم بقدوم عيد الأضحى المبارك.وفق “عين اليوم”.
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