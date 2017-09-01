تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء أمس الخميس، قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن الحج لهذا العام.
وتابع الوزير خلال جولته استعدادات وجاهزية القوات لتنفيذ مهامهم للمشاركة في المحافظة على أمن الحجاج، ومساندة زملائهم بقوات أمن الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر.
واستمع الأمير عبدالعزيز إلى شرح موجز من قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح بن سليم العتيبي عن الخطط التطويرية لقوات الأمن الخاصة.وفق “أخبار 24”.
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