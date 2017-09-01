أظهر مقطع فيديو أحد جنود الحد الجنوبي بمنطقة نجران وهو يصدح بالتكبير، أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن الوطن، موجهاً رسالة إلى المواطنين حثهم فيها على الدعاء لهم.
وبين الفيديو الجندي وهو يجلس على صخرة وعلى رجله السلاح فيما يمسك هو بمنظار المراقبة، ويصدح بالتكبير قبل أن يطلب من الجميع الدعاء له ولجميع المرابطين في الدفاع عن أمن الوطن.
ودعا الجندي بمناسبة يوم عرفة أمس (الخميس) له ولزملائه بالنصر والثبات وأن يديم الله الأمن والأمان، وتمنى أن ينجح موسم الحج هذا العام، مختتماً رسالته: “لا تنسونا من دعائكم.. والله في حاجة لدعائكم”.
وفق “أخبار 24”.
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