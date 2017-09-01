كشفت مصادر مطلعة، عن أسباب ظهور وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله وهو يستعمل على ذراعه الأيمن حاملا مخصصا للإصابات أثناء سلامه على خادم الحرمين الشريفين فور وصوله إلى مشعر منى أمس.
وأضحت المصادر وفقا لـ”سبق”، أن الأمير متعب تعرض لقطع في رباط الكتف الأيمن أثناء مزاولة الرياضة في مدينة الرياض قبل يومين، وأن حالته في تحسن مستمر.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الصور التي تم تداولها على نطاق واسع للأمير، داعين له بالشفاء العاجل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج