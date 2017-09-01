دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الله عز وجل، أن يتقبل من الحجاج حجهم، وبعث برسالة تهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شاكراً الله عز وجل الذي مكَّن المملكة من خدمة ضيوف الرحمن.
وقال خادم الحرمين عبر حسابه في “تويتر”: “نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلغنا عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وكل عام وأنتم بخير”.
وكان خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، تبادلا برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وفق “أخبار 24”.
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