رمى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، جمرة العقبة أحد الأعمال اللازمة في يوم العاشر من ذي الحجة بمشعر منى، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة).
كما توجه الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله إلى المسجد الحرام وأديا طواف الإفاضة أحد أركان فريضة الحج، بعدما أشرفا على تحركات حجاج بيت الله الحرام خلال التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة.
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