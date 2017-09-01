بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم (الجمعة) بالتوافد إلى مشعر منى بعد مبيتهم بمزدلفة، عقب مغادرتهم مشعر عرفات بعد غروب شمس يوم أمس (الخميس)، وبدأوا برمي جمرة العقبة.
وقام ضيوف الرحمن برمي جمرة العقبة بسكينة ووقار وفي أجواء روحانية بكل يسر وسهولة، بعد التسهيلات والتجهيزات التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
يذكر أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد أعلن نجاح نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أنها تمت في زمن قياسي دون وقوع أي حوادث على كافة الأصعدة.وفق “أخبار 24”.
#الحجاج يتوافدون على #منى لرمي #جمرة_العقبة .#السعودية_ترحب_بالعالم#القناة_السعوديةpic.twitter.com/eIHazoMBQ4
— القناة السعودية (@saudiatv) ٣١ أغسطس، ٢٠١٧
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في وسط الأجواء الروحانية #حجاج بيت الله الحرام
يبدأون بـ #رمي_جمرة_العقبة في #منى بيسر وسهولة .#حج1438#السعودية_ترحب_بالعالمpic.twitter.com/ErepWEKb4o
— القناة السعودية (@saudiatv) ٣١ أغسطس، ٢٠١٧
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