عث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.
وأرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده برقيات شكر للمهنئين، معبرين عن دعواتهما الصادقة بأن يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة.وفق “أخبار 24”.
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