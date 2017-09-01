أقدم مواطن في محافظة يدمة بمنطقة نجران على قتل شقيقه، العضو بالمجلس البلدي في المحافظة، إثر خلاف بينهما.
وأشارت مصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف عمليات بحثها للقبض على الجاني، مبينة أن الجريمة نفذت بسلاح ناري.
أقدم مواطن في محافظة يدمة بمنطقة نجران على قتل شقيقه، العضو بالمجلس البلدي في المحافظة، إثر خلاف بينهما.
وأشارت مصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف عمليات بحثها للقبض على الجاني، مبينة أن الجريمة نفذت بسلاح ناري.
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