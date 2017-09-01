تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أثناء سلامه على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وظهر الأمير متعب بن عبدالله في الصورة وهو يستعمل على ذراعه اليمنى حاملاً مخصصاً للإصابات، ما دفع متداولي الصورة للدعاء له بالشفاء والعافية، حامدين الله على سلامته.
يشار إلى أن وزير الحرس الوطني كان ضمن مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله لقصر منى، مساء امس (الخميس)؛ للإشراف على الخدمات المقدمة للحجاج.وفق “أخبار 24”.
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