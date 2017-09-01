أظهرت صورة جمعت أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ جانباً من الاحترام والتقدير الذي يوليه ولاة الأمر للعلماء.
ووثقت الصورة تقبيل الأمير خالد الفيصل لجبين سماحة المفتي، وذلك في مسجد نمرة بمشعر عرفات بعد ظهر امس (الخميس).
يشار إلى أن الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ لم يلقِ خطبة عرفات هذا العام ولا العام الذي قبله، وكُلف هذا العام الشيخ سعد بن ناصر الشثري بإلقاء خطبة يوم عرفة بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وفق “أخبار 24”.
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