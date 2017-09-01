وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء امس (الخميس)، إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.
وكان في استقباله لدى وصوله لقصر منى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وعدد من الأمراء والمسؤولين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد غادر جدة في وقت سابق من اليوم، وكان في معيته عدد من الأمراء وكبار المسؤولين.وفق “أخبار 24”.
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