أكدت حاجتان فلسطينيتان أن تحقيق حلمهما بالذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، بعد اختيارهما من أسر الشهداء ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة أزال عنهما أحزانهما.
وثمّنت الحاجة الفلسطينية روضة عبدالحميد والتي يطلق عليها ” أم الشهداء” انضمامها لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وقالت: “هذا العمل الذي عمله لنا الملك سلمان الذي نسأل الله له التوفيق وأن يجزيه عنا خير الجزاء؛ حيث تعد هذه أول حجة لي”، مشيرة إلى أن سبب تسميتها “أم الشهداء” استشهاد أبنائها وأحفادها.
وأوضحت الحاجة “أم عماد” أن إحساسها الشديد بالفرح لوجودها على جبل عرفات جعلها تسيطر على مشاعر الحزن والأسى على فقد اثنين من أبنائها وإصابة آخرين.وفق “أخبار 24”.
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