قرر الجهاز الفني لفريق الهلال منح لاعبي الفريق راحة يوم الجمعة المبكر بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يعود الفريق لتدريباته يوم السبت.
وعلى الصعيد الميداني واصل لاعبو الهلال تدريباتهم مساء الأربعاء بمزيج من التدريبات البدنية والفنية والتي أختتمت بمناورة على جزء من مساحة الملعب.
وفي سياق متصل واصل اللاعب نيوكلاس ميليسي برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا.
و قالت شركة “بوبا” الشريك الصحي لنادي الهلال أن ياسر القحطاني لاعب فريق الهلال تواجد بعيادة النادي لشعوره بآلام في العضلة الخلفية خلال تدريبات فريقه.
وأوضحت “بوبا” أن القحطاني سيجري برنامجاً علاجياً وتأهيلياً تحت إشراف الشركة.
وسيشرف أيضاً على البرنامج العلاجي للقحطاني الجهاز الطبي لفريق الهلال.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج