علمت مصادر أن مدرب التعاون البرتغالي جوزيه غوميز رفض مقترح الإدارة التعاونية بالتعاقد مع لاعب الأهلي مصطفى بصاص، مبينا أنه ليس بحاجته الموسم الحالي لوجود أكثر من لاعب يقوم بذات أدواره.
ويعرف غوميز اللاعب الأخضر حينما كان يدربه بداية الموسم الفائت قبل أن تقرر إدارة الأهلي إبعاد المدرب البرتغالي وإعادة السويسري غروس، فيما يمرّ بصاص بضائقة كبيرة في الأهلي إثر استبعاده من القائمة الآسيوية وعدم احتياج المدرب الأوكراني ريبيروف له في أولى جولات الدوري السعودي.
ميدانيا، تغلب التعاون في لقاءه الودي الثاني مساء الاثنين أمام الحزم بهدفين دون رد سجلهما نايف هزازي من ضربة جزاء وسيدريك أميسي، وقد حرص المدرب قوميز على اللعب بتشكيل مختلف لكل شوط.وفق “عين اليوم”.
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