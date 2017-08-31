إلتقي فريق الشباب الأول لكرة القدم امس الأربعاء نظيره بنادي الفيصلي على استاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف الدوري.
و إنتهى اللقاء بفوز نادي الشباب على نطيره الفيصلي بهدف لصفر حيث سجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب خالد كعبي.
و شهد اللقاء الودي بين الشباب والفيصلي الجاري حاليا بالرياض عدم تواجد المدرب الوطني سامي الجابر والمهاجم الجزائري محمدبن يطو لتأديتهما مناسك الحج.وفق “أخبار 24”.
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