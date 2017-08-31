ألقى الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء والهيئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، خطبة عرفة بمسجد نمرة، كما صلى بحجاج بيت الله الحرام الظهر والعصر جمعا وقصرا.
وتحدث الشيخ في خطبته عن حرمة الدماء والأعراض، وأن الشريعة الإسلامية حثت على تأصيل الأمن والاستقرار في المجتمع، وعدم سفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل.
وأكد أن المسلم لا يعتدي أبدا على الآمنين في كافة البلدان ولا يسفك الدماء، وأن الإسلام يدين الاعتداء ويرفض ما تقوم به الجماعات الإرهابية.
وشدد على حرمة جعل الحج موطنا للمزايدات أو مكانا للشعارات الحزبية والجماعات والدعوات المذهبية والحركات الطائفية التي نتجت عنها المذابح العظيمة وتشريد الملايين، داعيا إلى البعد عن دعوات الجاهلية والقبلية والعصبية.
وطالب الشيخ قادة الأمة بالسير على هدي القرآن والحكم به، داعيا علماء الأمة إلى حل مشاكلها من خلال القرآن الذي هو المصدر الكامل للهداية.
وتوجه الشيخ بالدعاء لأهل فلسطين لاسترجاع حقوقهم وتحرير المسجد الأقصى المبارك.
وفق “أخبار 24”.
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