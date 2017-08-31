ذكر الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن مشاريع تطوير المشاعر المقدسة “منى ومزدلفة وعرفات” قد وافق عليها خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح الأمير خالد الفيصل، أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لدى وزارة الحج والعمرة قبل طرحها.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الإمارة بمنى أمس الأربعاء، إلى أن مشروع إنشاء جامعة للحج والعمرة محل دراسة من قبل الإمارة ورئاسة الحرمين.
يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نفذت هذا العام مشروعات بقيمة 300 مليون ريال لتحسين الخدمات وتطويرها في الموسم الحالي.وفق “أخبار 24”.
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