أعلن اللواء خالد الضبيب مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور نجاح عملية تصعيد حجاج بيت الله الحرام لمشعر عرفات.
وأكد اللواء الضبيب أن التصعيد بدأ من الساعة 8 من صباح يوم أمس حتى اكتمال دخول الحجاج إلى عرفات الساعة الـ 12 من ظهر اليوم.
وأبان أن خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة ستتم من خلال فتح جميع الطرق من الشرق إلى الغرب للوصول إلى مزدلفة من خلال طرق “26 – 38 – 44 – 50 – 56 – 62″، إضافة إلى طريق الطائف السريع فيما تعمل الشوارع داخل مشعر عرفات على نفس ما عملت عليه في مرحلة التصعيد عبر الشوارع “52 ـ 310 ـ 54” والشارع رقم 510 يعمل باتجاه الغرب.
ودعا قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور ضيوف بيت الله الحرام التقيد بتعليمات المرور والخطط المرورية المعدة لذلك راجياً السلامة والتوفيق للجميع.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج