قام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بتفقد مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة.
واطلع وزير الداخلية سير العمل بالمركز واستعدادات الجهات الأمنية التي باشرت في إدارة مهامها من المركز لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1438هـ.
من جانبه أوضح اللواء عبدالرحمن الصالح المشرف العام على مراكز العمليات الأمنية الموحدة بالمملكة أن المركز يقدم خدماته على مدار العام لاستقبال البلاغات مدن ومحافظات مكة المكرمة.
وأشار إلى أن المركز يضم عدداً من العاملين والعاملات يتحدثون عدداً من اللغات الأكثر انتشاراً في العالم لخدمة أي متصل بلغة غير العربية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج