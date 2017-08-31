كشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تقدم 21 ألف شخص على 16 وظيفة موسمية شاغرة خلال موسم الحج، والتي تم طرحها من قبل 44 شركة حج مختلفة عبر بوابة “أجير” الإلكترونية.
وقال أبا الخيل وفقا لصحيفة “الاقتصادية”، إن البوابة تتيح لراغبي العمل استعراض فرص العمل الموسمية واختيار الفرصة المناسبة والتسجيل في قائمة طالبي العمل، كما تسمح لأصحاب المنشآت باستعراض بيانات طالبي العمل المسجلين واختيار الشخص المناسب.
وتهدف البوابة الإلكترونية إلى تشجيع المواطنين على العمل في موسم الحج وتسهيل إجراءات التواصل مع الشركات عن طريق سوق عمل إلكتروني، يجمع المنشآت العاملة في خدمات الحج بالأشخاص الراغبين بالعمل خلال الموسم، وتوثيق العلاقات التعاقدية بينهم.
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