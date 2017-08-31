سلم أحد المطلوبين أمنيا في تهمة قتل، نفسه إلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.
واستقبل الأمير بندر اليوم، في قصره بالرياض الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يرافقه المطلوب أمنيا، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الإنسان كافة سواء للجاني المدان أو المجني عليه.
وقال: “هذه البلاد المباركة التي قامت على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أمراً وشأناً وقضاءً لا ترجو إلا العدل والإنصاف في كل أمورها ومصالح شعبها”، منوهاً بدور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز النبيل مع المواطن المتهم ونصائحه له.وفق “أخبار 24”.
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