توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس أن الطقس على المشاعر المقدسة سيكون حاراً خلال النهار يميل إلى الاعتدال ليلاً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة مابعد الظهيرة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية وعلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية من وسط وجنوب المملكة.وفق “أخبار 24”.
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