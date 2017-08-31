أعادت شرطة منطقة الرياض الطفلة التي خطفها والدها من منزل طليقته التي تعمل طبيبة، مستغلاً غيابها عن المنزل بداعي العمل، مستعيناً بشقيقاته.
وأكدت الدكتورة منى سمير والدة الطفلة سلطانة وفقاً لـ “عكاظ”، أن ابنتها بصحة جيدة، وأن والدها اعترف بعد إنكاره سابقاً باقتحام المنزل مع شقيقاته وخطف الطفلة، رغم أنها في حضانتها بحكم قضائي.
وأضافت الدكتور منى وهي مقيمة مصرية بأنها تزوجت من طليقها قبل 3 أعوام ولها منه 3 بنات وابن مصاب بالتوحد، وحصلت على حكم بعد الطلاق بضم سلطانة إلى حضانتها أعطاه الحق في زيارتها في الإجازات الصيفية والأسبوع الأخير من كل شهر.
وأشارت إلى أنها فوجئت الإثنين الماضي بخادمتها تتصل بها وتخبرها بأن طليقها اقتحم المنزل مع شقيقاته وأخذوا سلطانة دون الابن الذي يعاني من التوحد، وغادر المنزل مستغلاً وجودها في العمل.
إلا أن الأم تواصلت مع شرطة الرياض التي فتحت تحقيقاً في الواقعة، وقامت باستعادة الطفلة وتسليمها لوالدتها.
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