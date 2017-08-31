شمل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة حاجاً سودانياً يدعى فضل الله عمر، استشهد ابنه في رمضان الماضي أثناء قتاله مع القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وأوضح فضل الله، أن ابنه الشهيد “النورين” التحق بالجيش السوداني قبل 17 سنة، ووصل إلى رتبة رقيب، وحينما غادر المملكة للمشاركة في عاصفة الحزم، اعتصر قلبه خوفاً عليه لأنه الابن الوحيد وسط شقيقاته.
وأشار إلى أن ابنه اتصل به في مساء يوم 21 رمضان، وقال له” انت موعود هذه السنة بالحج بإذن الله”، ليتلقى في اليوم التالي خبر استشهاده.
وأعرب والد الشهيد عن سعادته بتأديته فريضة الحج وتمكنه من زيارة قبر ابنه في المدينة المنورة، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هذه المبادرة التي أسعدت أسر الشهداء السودانيين.وفق “أخبار 24”.
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