فتحت المديرية الصحية بمدينة جدة تحقيقاً في واقعة وفاة شاب ثلاثيني بخطأ طبي أثناء إجرائه عملية استئصال اللوزتين بأحد مستشفيات المحافظة، وحظرت سفر الفريق الطبي الذي أجرى العملية.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة جدة عبدالله الغامدي، أنهم فتحوا تحقيقاً فور تلقيهم شكوى من ذوي المتوفي عطية الزهراني، وأحيلت الشكوى إلى إدارة القطاع الصحي الخاص المعني بالأمر.
وأضاف الغامدي أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق الأولي، وجرى منع الفريق الطبي من السفر حتى انتهاء التحقيق في أسباب الوفاة، خاصة وأن عملية استئصال اللوزتين ليست من العمليات الخطيرة.وفق “أخبار 24”.
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