ذكرت الخطوط الجوية السعودية أنها بدأت التحقيق في واقعة تعرض مسافرة من جدة إلى الرياض، لسرقة قطع من علبة شوكولاتة كانت مغلفة وموضوعة في حقيبتها.
وأوضح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب، بحسب “عين اليوم”، أنهم بدأوا بالتحقيق في الواقعة، رغم أن المتضررة لم تتقدم بشكوى رسمية، ولجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن التحقيق في الواقعة يستلزم جمع المعلومات من عدة جهات في مطاري الملك خالد والملك عبدالعزيز، وبالتالي يحتاج إلى وقت للوصول إلى النتائج.
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