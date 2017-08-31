قالت مصادر إن الاتحاد السعودي الكري لكرة القدم، لن يفرض عقوبة على لاعب المنتخب السعودي سلمان الفرج، بعد قيامه بتوجيه التحية لفنانة سعودية أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراة الأخضر أمام الإمارات أول أمس (الثلاثاء).
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياض”، أن اتحاد الكرة سيكتفي فقط باللوائح الداخلية التي تطبق على جميع اللاعبين في المعسكرات والبطولات، والتي تنص على الإنذار أو الحسم المالي في حالة ثبوت ارتكاب اللاعب مخالفة خلال المعسكر أو البطولة، حسب حجم المخالفة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج