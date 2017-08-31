عثرت الجهات الأمنية بمحافظة القطيف على جثتي عاملين من الجنسية الآسيوية في سكن عمال بصناعية صفوى، حيث يرجح أنهما توفيا نتيجة الاختناق بالغاز.
وأوضح الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، بحسب “الرياض”، أن مركز شرطة صفوى بالقطيف تلاقى بلاغاً أمس الأربعاء من أحد المواطنين، يفيد بانبعاث رائحة غاز من غرفة بسكن عمال بالمنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن الشرطة استعانت بالدفاع المدني لفتح الباب، ووجدت شخصين متوفيين من جنسية آسيوية.
وأشار إلى أن الغرفة تبين أنها معدة لتصنيع الخمور، وقد لوحظ تسرب من أسطوانة غاز بالموقع، ويرجح مبدئياً أن تكون الوفاة حدثت نتيجة الاختناق، مبيناً أن الجثمانين نُقلا لاستكمال الفحوص من قبل الطب الشرعي.
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