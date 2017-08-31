أشاد حاج أرجنتيني، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بالاهتمام والرفاهية التي وجدها في أداء مناسك الحج بكامل تفاصيلها، واصفاً قدومه للمملكة بأجمل حدث عاشه في حياته.
وأوضح الأرجنتيني السبعيني “أمادو” أستاذ الجغرافيا في جامعة بوينس آيرس، والذي يحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنه تلقى اتصالاً من سفارة المملكة في الأرجنتين تخبره باختياره ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، فكاد يفقد وعيه من السعادة.
وأضاف أن عائلته هي الوحيدة المسلمة بين أقاربه، ويتمنى أن يعتنقوا الإسلام جميعاً كي يشعروا بنفس السعادة، كما أنه يرسل إلى ابنه وزوجته الصور التي يلتقطها أثناء تنقله في مكة والمسجد الحرام ومصنع الكسوة ومعرض الحرمين، حتى يشاركاه هذه الرحلة الإيمانية السعيدة.
ويشعر “أمادو” وفقًا لـ “سبق”، أنه أفضل إنسان، بعد أن تمكن من أداء فريضة الحج، معرباً عن شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين، على كرم الضيافة والخدمة المميزة التي لقيها منذ وصوله إلى المملكة، ومعاملته معاملة الملوك، متمنياً العودة مرة أخرى إلى مكة مع أسرته.
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