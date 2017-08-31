فاجأ لاعبو نادي الهلال مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 58 يوم أمس الثلاثاء، فيما قام عضو بالنادي بإهدائه سيارة من نوع “مرسيدس”.
وأظهر مقطع فيديو قيام لاعبي الفريق خلال المران الصباحي بمفاجأة المدرب، والذي كان منشغلا بالحديث مع مساعديه بسكب المياه المبردة والثلج عليه، وسط ضحكات المدرب والجهاز الفني، والذي تقبل الأمر بصدر رحب، مشاركة منهم في عيد ميلاده.
وحرص اللاعبون على تنظيم عشاء خاص للمدرب تخلله حفل شواء، فيما أظهرت صور المدرب وخلفه سيارة مرسيدس، وأشارت مصادر إلى أن شخصية هلالية قامت بإهدائها إليه.
يُذكر أن دياز، وُلد في الـ 29 من أغسطس 1959 في مدينة “لاريوخا” ويمتلك شعبية كبيرة في الأرجنتين، خاصة بين جماهير نادي ريفير بليت، الذي سبق له الإشراف على تدريبه، وحقق معه العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية.وفق “أخبار 24”.
🎥- فيديو:
احتفال لاعبو #الهلال بالمدرب رامون دياز بمناسبة يوم ميلاده. pic.twitter.com/LEdDSkTxjG
— منبر الهلال (@MnbrAlhilal) August 29, 2017
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