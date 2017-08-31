أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أنه يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها بيدها إذا رغبت في ذلك.
ورد المطلق في برنامج ” فتاوى ” على القناة الأولى، على تساؤل متصلة قالت بأن زوجها لن يكون موجوداً في منزلهم أيام عيد الأضحى وترغب في ذبح الأضحية بيدها بقوله: ” نعم تذبحين مثلك مثل الرجل ” .
وأفاد بأن الأضاحي قربان من لم يحج وبأنه تشرع أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته يأكلون منها ويطعمون.
وفق “صدى”.
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