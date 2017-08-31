سجّلت حاجة أمريكية رسالة بخط يدها، عبَّرت من خلالها عن تقديرها واعجابها بما لقيته في أحد المستشفيات بالمدينة المنورة، عقب تلقيها العلاج فيه.
وأوضحت الحاجة أن ما لقيته من العناية والاهتمام، يفوق مستشفيات أخرى في بلدها، حيث دوّنت في ورقة هذه الكلمات: “إلى من يهمه الأمر، السلام عليكم، لقد سبق وعولجت في مستشفيات جيدة جدا في أمريكا، لكن الخدمات في هذا المستشفى رائعة. الأطباء والتمريض وطاقم المستشفى، والجميع مهذبون وودودون، ويهتمون بي اهتماما كبيرا، وساعدونا أيما مساعدة. ونحن ممتنون جدا لهم”.
وأُدخلت الأمريكية “تيابا أريف” إلى مستشفى الحمنة، وهي في طريقها من المدينة إلى مكة مع المجموعة التابعة لها، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث تم علاجها، وخرجت بصحة جيدة.وفق “أخبار 24”.
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