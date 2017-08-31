قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح الفوزان إن على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ألا تعين الوعاظ والدعاة غير المؤهلين بشكل جيد في وظائف التوعية والوعظ خلال موسم الحج.
وشدد الفوزان على عدم السماح لمن لا يملك رصيداً وافراً من العلم بالوعظ والتوعية في مسائل الحج وغيرها، مطالباً بإبعادهم عن هذه الوظائف.
جاء ذلك، بحسب “المدينة”، خلال اللقاء السنوي للدعاة المشاركين في الحج، والذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة، وحضر الشيخ الفوزان اللقاء ممثلاً لسماحة مفتي عام المملكة.
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