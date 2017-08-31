أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن عدد الحجاج القطريين الذين وصلوا للمملكة لأداء فريضة الحج هذا الموسم يفوق عددهم في العام الماضي.
وأوضح أن المملكة استقبلت هذا العام 1564 حاجاً قطرياً، في حين بلغ عدد الحجاج القطريين العام الماضي 1210 حجاج.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم (الأربعاء)، من مشعر منى بعد وصول الحجاج لقضاء يوم التروية.وفق “أخبار 24”.
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