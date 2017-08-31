أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بياناً اليوم (الأربعاء) أوضحت فيه الإجراءات التي تمت في حالة الفتاة اليتيمة بالطائف التي ظهرت في مقطع فيديو تشكو حالتها هي وإخوتها، وما يعانونه من ضيق العيش.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، إن الوزارة باشرت الحالة، وقد تمت زيارتهم من قبل أخصائيين اجتماعيين بمكتب ضمان حداد بني مالك، وتبين بعد دراسة الحالة والوقوف ميدانيًا عليها، أنها تمتلك منزلا ومعاشاً ضمانياً يشمل كافة أسرتها المستحقين، ومساعدات من الجمعية.
وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية باشر تمكين الأخوات من العمل، من خلال تقديم التأهيل والتمويل اللازمين لفتح “مشغل” والاعتماد على الذات حسب رغبتهن في ذلك.
وكانت الفتاة قد ظهرت في المقطع تشتكي ظروفها الصعبة هي وإخوتها، وسوء الحال، طالبةً من ولاة الأمر النظر في وضعها، ومساعدتها بعد أن فشلت وإخوتها في الحصول على وظيفة تكفيهم الحاجة، ليوجه أمير مكة بدراسة الحالة ومعالجتها.وفق “أخبار 24”.
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