أكدت مصادر اليوم (الأربعاء) العثور على جثمان العسكري بالحرس الوطني سامي الفهمي الذي فُقد يوم الجمعة الماضي في مكة المكرمة بعد خروجه من منزله متوجهاً إلى مقر عمله، وذلك في منطقة صحراوية.
وذكرت المصادر أن أسرة الفهمي تمكنت من التعرف عليه بعد أن عثر أحد أقاربه على جثمانه الذي بدأ بالتحلل، كما باشرت الجهات الأمنية المختصة، نقل جثمانه والتحقيق في الحادث.
وكان أحد أقارب الفهمي قد أكد العثور على سيارته وكانت متضررة وبها آثار صدمة في الجزء الأماميوتسرب في زيت المكينة، كما عُثر داخلها على المفتاح ووعاء مملوء بالبنزين.وفق “أخبار 24”.
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