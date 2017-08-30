لم تقبل حملة للتبرع بالدم نظمت مساء أمس الثلاثاء بمستشفى القطيف المركزي تبرع 60% من المتطوعات، وقبلت فقد 40% فقط من جملة المتطوعات بالتبرع البالغ عددهن 71 سيدة.
وكانت الحملة المخصصة للسيدات انطلقت وفقا لـ”الوطن” مساء أمس بمستشفى القطيف، قد رفضت قبول تبرع 43 سيدة فقط من المشاركات الـ71، وذلك لعدم انطباق الشروط على بعضهن ولأسباب صحية للبعض الآخر، في حين قبلت تبرع 28 من السيدات اللائي انطبقت عليهن الشروط المحددة.
وحسب مسؤولين بالحملة ببنك الدم بمستشفى القطيف المركزي، أن الحملة هدفت لاتاحة الفرصة للنساء وتشجيعهن على فعل الخير والمشاركة في الأنشطة التطوعية، ونشر الوعي بثقافة التبر بالدم.
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