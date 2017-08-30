اختفى العسكري بالحرس الوطني سامي صلوح الفهمي في ظروف غامضة، أثناء توجهه من مقر سكنه بحي الشرائع في مكة المكرمة إلى عمله في محافظة بحرة.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، تم توثيقه، يظهر العثور على سيارة الجندي قرب مركز طفيل على طريق الساحل القديم، وهي تقف على جانب الطريق بعد تعرضها لأضرار في مقدمتها ولا يوجد به أحد، فيما دشن أقربائه وسما للبحث عنه أو الحصول على أي معلومة تفيد في العثور عليه.
من جانبه، قال ابن عم المفقود وفقا لـ”تواصل”، إن صلوح من منسوبي الحرس الوطني وليس له عداوة مع أحد لأنه شاب خلوق، مشيرا إلى أن أخر تواصل به كان بعد خروجه من بيته صباح الجمعة متجها إلى مقر عمله في محافظة بحرة بجدة، وكان آخر اتصال له مع والدته.
وقال: “بحثنا عنه في مستشفيات العاصمة المقدسة، وجميع أقسام ومراكز الجهات الأمنية ولم نعثر على أي أثر له”.
وكشف عن تفاصيل خطيرة بعد العثور على سيارته، حيث بها تضرر في الجزء الأمامي نتيجة تصادم، وتضرر بالمكينة، ووجود أثر زيت على الطريق، وعُثر بداخلها على “جركل” بنزين، ومفتاح السيارة على المقعد الخلفي، وقام آخر شخص قاد المركبة بإخفاء بصماته مستخدماً الطين.
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