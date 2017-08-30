أبلغت طبيبة شرطة الرياض، أن طليقها استغل غيابها عن المنزل بدواعي العمل، وأقدم على اختطاف ابنتهما مستعيناً بشقيقتيها اللتين تقيمان معه، وأطلقت الطبيبة وسماً بذلك على “تويتر” وجدا تجاوباً واسعاً، فيما بدأت الشرطة تحقيقاتها في البلاغ.
وذكرت الطبيبة في بلاغها، وفقا لـ”سبق”، أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من عاملتها المنزلية، تفيدها بأن طليقها استغل وجودها خارج المنزل بمقر عملها، واقتحم المنزل مصطحباً معه ابنتيهما اللتين تعيشان معه وأجبر طلفتهما “6 سنوات” على الخروج من المنزل معهم.
وأضافت مقدمة البلاغ، أن طليقها أقدم على اختطاف طفلتهما رغم أن الطفلة تحت حضانتها بوجب حكم قضائي، فيما بدأت شرطة الرياض التحقيق في الواقعة.
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