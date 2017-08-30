بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون صباح اليوم الأربعاء إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بالسنة النبوية، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، وذلك قبيل الصعود لعرفة غدا الخميس لأداء ركن الحج الأعظم.
وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية 16.8 كم2، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي “محسر”.
ووفرت المملكة كل الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل كافة، للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة.
ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر المقدسة احتضانا للدوائر الحكومية والجهات الخدمية العاملة على تيسير أداء مناسك حجاج بيت الله الحرام ، بمساحة تقدر بـ 15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر، فيما المساحة المتبقية مستخدمة لنصب الخيام، الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي نفذتها حكومة المملكة لإيواء الحجاج.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج