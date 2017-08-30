قامت إدارة النظافة العامة ببلدية محافظة الخرج صباح اليوم الاربعاء بتوزيع كميات من اكياس الأضاحي وذلك بالقرى والمراكز التابعة لمحافظة الخرج
وتواصل إدارة النظافة توزيع الأكياس يوم غد ” يوم عرفه ” عند الاشارات بالمحافظة وسيكون التوزيع يوم العيد عند مصليات العيد والحوامع المعتمدة لإقامة الصلاة فيها .
هذا ووجه رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري بتكثيف الحملات لادارة النظافة داخل الأحياء في أوقات الذروه مع إستمرار رش المبيدات في الأماكن المخصصة من الحاويات الصغيرة والكبيرة .
وتنوه بلدية محافظة الخرج باستقبال البلاغات خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر الرقم الموحد ٩٤٠ وعبر الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .
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