أبدى عدد من الجمهور السعودي خيبة أمل وحزن كبيرين، بعد الخسارة المفاجئة أمام المنتخب الإماراتي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وأرجع عدد من الجمهور وفقاً لـ “عين اليوم”، سبب الخسارة إلى سوء إدارة المباراة من قبل المدرب الهولندي فان مارفيك، مشيرين إلى أن قرار إشراك تيسير الجاسم كان خاطئاَ حيث إنه لا يشارك في مباريات فريقه، كما أن التغييرات لم تكن موفقة.
وقال آخرون إن السبب يعود إلى غياب الروح عن اللاعبين بالإضافة إلى غياب التوفيق، متمنين أن ينجح لاعبو الأخضر في الفوز فيمباراة اليابان الثلاثاء المقبل، للحفاظ على الحظوظ في التأهل.
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