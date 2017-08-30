علق المحلل الرياضي ولاعب النصر السابق فهد الهريفي، على واقعة انسحابه من أحد البرامج الرياضية على الهواء مباشرة، بعد مشادة حادة مع المذيع وأحد ضيوف البرنامج.
وقال الهريفي إن سبب انسحابه هو أن مقدم البرنامج لم يحترمه أو يحترم رأيه، ورجح كفة ضيف آخر رغم أن الطرف الآخر في النقاش كان بإمكانه الرد دون تدخل من أحد.
وأضاف الهريفي وفقاً لـ “عكاظ”، أنه كان ملتزماً الصمت طوال 40 دقيقة وعندما جاء دوره في الكلام وعلق على نقطة عادية جداً، قاطعه أحد الضيوف رغم أنه لم يسمح له بذلك، كما تدخل المذيع ومنعني من إكمال حديثي.
وأكد أن امتداحه للأشقاء الإماراتيين هو تعبير عن مشاعره الخاصة ومن حقه أن يعبر عما يشعر به تجاههم، خاصة أنهم لعبوا مباراة قوية بإخلاص ودون استهتار رغم ما روح له البعض إلى إمكانية وجود تساهل منهم، مضيفاً أن هذا يدل على أخلاقهم العالية.
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